«Америка заигралась»: в Госдуме рассказали, какие объекты могут стать целями Ирана

Все американские объекты на Ближневосточном регионе сейчас являются для Ирана «законными целями». Мир, в котором «Запад творит все, что угодно» уже давно многих не устраивает, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

«США ведь однозначно выбрали для себя сторону конфликта, более того, есть сведения, что еще и участвовали в подготовке израильского нападения на Иран. В такой ситуации точно не выйдет строить из себя невинную овечку, и все американские объекты в регионе, естественно являются сейчас для Ирана законными целями», — сказал он.

Журавлев напомнил, что Тегеран уже объявил, что будет наносить удары по военным базам любых стран, что поддерживают Израиль. Депутат задался вопросом, что делают американские военные базы в «тысячах километров» от страны.

«Возникает, кстати, и резонный вопрос: что они, эти базы, вообще там делают, в тысячах километров от Соединенных Штатов, на другом континенте? Америка заигралась, поверив в собственное величие, и это будет теперь им выходить боком во всех частях света. Мироустройство, в котором Запад творит все, что угодно, давно уже многих не устраивает, и сопротивление этому повсюду идти будет все более активно», — сказал он.

Ранее в Иране заявили о гибели младенцев из-за удара Израиля.