На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Ирана раскрыл судьбу следующего раунда переговоров с США

МИД Ирана: следующий раунд переговоров с США пока не отменен
close
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Следующий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы пока не отменен. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, его слова приводит агентство NourNews.

«Пока неизвестно, какое решение мы примем 15 июня по этому поводу», — сказал он.

Переговоры запланированы на 15 июня.

До этого Багаи заявлял, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном утратили свой смысл после израильской атаки.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

На этом фоне Иран запустил в еврейское государство дроны и ракеты. К текущему моменту Исламская Республика осуществила как минимум четыре волны ударов по Израилю.

При этом журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN рассказала, что израильские войска ликвидировали всех участников переговоров с США от Ирана. В свою очередь, представители команды журналиста Такера Карлсона возложили ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке на американского лидера Дональда Трампа.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался об атаке Израиля на Иран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами