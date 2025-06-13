Нетаньяху обратился к народу Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором обратился к иранцам с призывом восстать против правительства своей страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы кабмина, «исламский режим угнетает» иранцев «почти 50 лет, угрожает уничтожить» Израиль.

«Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы (иранцы. — «Газета.Ru») добились свободы», — заявил Нетаньяху.

Политик также призвал граждан исламской республики начать «борьбу за свободу от злого режима угнетателей».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики. Сейчас иранские военные наносят по Израилю ответные удары.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.