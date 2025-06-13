В Иране подтвердили удар по ядерному объекту в Натанзе

ОАЭИ: при ударе ЦАХАЛ по ядерному объекту в Натанзе утечек не возникло

В результате удара Армии обороны Израиля был поврежден ядерный объект в Натанзе. Об этом заявили в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), передает ТАСС.

Подчеркивается, что в результате удара ни химического, ни радиационного заражения не произошло. Утечек на объекте также нет.

По данным службы безопасности Израиля, передает Ynet, ядерный объект в Натанзе был уничтожен полностью. При этом заместитель министра обороны и правоохранительных органов в Исфахане Акбар Салехи заявил, что персонал ядерного объекта выжил.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Комментируя ситуацию, в правительстве Ирана пообещали дать жесткий ответ на атаку со стороны еврейского государства. Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что дал «свободу действий» армии страны в рамках ответа на удары Израиля.

Ранее президент Ирана Пезешкиан на встрече с лидером ХАМАС Ханией заявил о скором уничтожении Израиля.