Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку, но Тегеран этого не сделал

Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану написал в своей социальной сети Truth Social, что дал шанс Тегерану заключить сделку.

При этом, по словам Трампа, Тегеран «так и не смог этого сделать».

По мнению президента Соединенных Штатов, теперь последствия отказа от сделки для Тегерана будут «гораздо хуже любых его ожиданий».

«Уже произошли большие разрушения, но сделка все еще может остановить следующие жестокие атаки. Иран должен действовать сейчас, чтобы спасти то, что осталось от его империи... Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно», — добавил он.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), направленная на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Позднее в организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявили, что в ударом Армии обороны Израиля был поврежден ядерный объект в Натанзе. Сообщалось, что в результате атаки ни химического, ни радиационного заражения не произошло. Утечек на объекте также нет.

Ранее в офисе Нетаньяху заявили о готовности к полноценной войне с Ираном.