Трамп заявил о «самом положительном влиянии» атаки Израиля на Иран

Атака Израиля на Иран окажет «самое положительное влияние» на мировые рынки, поскольку теперь исламская республика не сможет получить доступ к ядерному оружию. Об этом президент США Дональд Трамп заявил газете The Wall Street Journal.

«Я думаю, в конечном счете это будет прекрасно для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Для рынка это будет замечательно — и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло [бы] большую угрозу человечеству», — сказал глава Белого дома.

13 июня Трамп признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану. При этом он осудил израильские удары как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы защитить себя и Израиль от ответных ударов Ирана.

В пятницу Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.