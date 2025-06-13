Стало известно об экстренном заседании совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет экстренное заседание по вопросу ударов армии обороны Израиля по Ирану сегодня, 15 июня. Об этом РИА Новости сообщил источник в организации.

До этого глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что совбез ООН должен осудить действия Израиля. Министр также призвал организацию принять в отношении Иерусалима срочные меры по привлечению его к ответственности за совершенное нападение.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Нация как лев». Цель операции заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что «мощный и законный ответ» Тегерана заставит Израиль пожалеть о предпринятых атаках.

Ранее СМИ сообщили количество жертв в результате удара Израиля по Ирану.