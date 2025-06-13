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Стало известно количество жертв в результате удара Израиля по Ирану

NourNews: в результате атаки ЦАХАЛ 78 жителей Тегерана погибли, 329 — ранены
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Vahid Salemi/AP

В результате ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ядерной инфраструктуре исламской республики погибли 78 жителей Тегерана, еще 329 человек получили ранения. Об этом сообщает иранское агентство NourNews.

До этого стало известно, что в Тегеране после атаки ЦАХАЛ обрушилось здание.

Общество Красного Полумесяца сообщало, что по меньшей мере 95 человек в Иране пострадали в результате атаки Израиля, а также один спасатель погиб.

Ночью 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана.

Были ликвидированы командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Трамп заявил, что США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире.

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Израиль атаковал Иран
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