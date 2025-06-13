В МИД Ирана призвали Cовбез ООН осудить атаку Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) должен осудить действия Израиля и принять в его отношении срочные меры. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По мнению министра, в руководстве Совбеза ООН должны призвать Иерусалим к ответу за нападение на исламскую республику.

«Совет должен выполнить свои обязанности по Уставу, решительно осудить этот акт агрессии и предпринять немедленные и конкретные шаги, чтобы привлечь израильский режим к полной ответственности за его преступления», — говорится в сообщении.

До этого Аркаши заявил, что удары Израиля по Ирану были заранее согласованы с США. По его словам, американское правительство как главный союзник Израиля несет ответственность за «страшные последствия этих действий».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в России заявили о причастности США к атаке Израиля по Ирану.