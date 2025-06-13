Трамп заявил, что США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире

Трамп: США производят самое смертоносное оружие в мире, и оно имеется у Израиля

Израиль обладает самым смертоносным оружием в мире. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«США производят самое лучшее и смертоносное оружие», — написал глава Белого дома.

По словам американского лидера, у еврейского государства «его много, и на подходе еще больше».

13 июня Трамп признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану. При этом он осудил израильские удары как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы защитить себя и Израиль от ответных ударов Ирана.

Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме раскрыли, как Россия может помочь Ирану.