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В Госдуме раскрыли, как Россия может помочь Ирану

Депутат Журавлев заявил, что Ирану нужнее российские ПВО, чем солдаты
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Vahid Salemi/AP

Россия в рамках стратегического партнерства с Ираном не должна немедленно отправлять в страну солдат. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Много ли вы видели иранских военных на украинских фронтах? Стратегическое партнерство вовсе не означает, что мы обязаны немедленно отправить в Иран экспедиционный корпус, тем более, что судьба конфликта в данный момент решается не на земле. Военно-техническое сотрудничество между нашими странами и так сейчас на самом высоком уровне», — сказал он.

Депутат уточнил, что Россия поставляет Ирану системы ПВО, которые стране нужнее, чем солдаты.

«Мы поставляем Ирану в том числе и новейшие системы ПВО, которые, поверьте, ему сейчас куда нужнее, чем участие наших солдат. Он и так обладает весьма внушительной армией, в которой почти миллион человек, и военными технологиями, многие из которых ему помогает развивать Россия. Поэтому, уверен, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне, а наши связи с Ираном при необходимости могут стать еще более тесными, в том числе и по армейской линии», — добавил он.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. В договоре обозначены правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества РФ и Ирана в долгосрочной перспективе. Соглашение закрепляет статус сторон как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с преступностью, энергетику, финансы, промышленность и другие.

Ранее россиянин из Ирана заявил, что жители страны хотят мести после атаки Израиля.

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