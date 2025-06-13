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Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности и высокомерии

Орбан: Венгрия не будет становиться перед Украиной на колени подобно Европе
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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в неблагодарности и высокомерии. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

«Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даем им работу, мы кормим их детей, мы даем им образование. <...> Говорить после этого о неуважении — это перебор. И Зеленскому надо это понять», — сказал Орбан.

По его словам, Венгрия — не та страна, которая встает на колени перед Украиной подобно Западной Европе.

В июне премьер Венгрии заявил, что Будапешт намерен не допустить поспешного приема Украины в Евросоюз и рассчитывает на помощь других стран в этом вопросе.

До этого он выразил мнение, что Брюссель в настоящее время сосредоточен на борьбе с Россией.

По его словам, в ЕС считают, что Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее.

Ранее Орбан заявил, что против России развязана прокси-война.

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