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Орбан заявил, что против России развязана прокси-война

Орбан: ЕС руками Украины ведет войну против России
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Bernadett Szabo/Reuters

Европа руками Украины ведет войну против России. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«(В ЕС – «Газета.Ru») полагают, будто украинцы сражаются за нас, но на самом деле за нас идет война чужими руками, прокси-война», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Венгрия не согласна с такой политикой и выступает за скорейшее прекращение огня, добавил Орбан.

До этого глава венгерского кабмина заявлял, что Венгрия сделает все, чтобы Украина не стала членом ЕС.

По словам Орбана, для Брюсселя присоединение Украины является жизненно важным вопросом. Речь идет, по словам Орбана, о предотвращении политического ущерба и хорошем бизнесе в разгар проигранной войны.

Ранее Орбан рассказал, во что Брюссель превратил мечту о процветающей Европе.

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