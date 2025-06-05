Лидеры ЕС считают своей главной целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

По его словам, нынешнее руководство Евросоюза пытается подменить свою основную задачу, состоящую в укреплении благополучия стран сообщества. Венгерский политик подчеркнул, что сейчас Брюссель сосредоточен на борьбе с Россией.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО, и только превентивный удар может остановить ее», — отметил Орбан.

Он добавил, что в качестве такого превентивного удара рассматривается военный конфликт на Украине, который лидеры ЕС хотят продолжать.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что лидеры ЕС внушают европейцам страх по поводу предстоящей «войны» с Россией.

По его словам, власти Евросоюза вбивают в головы людей идею о том, что РФ в ближайшие пять лет совершит нападение на одну из стран — членов НАТО.

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