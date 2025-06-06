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Орбан выразил надежду, что Венгрии помогут не пустить Украину в ЕС

Орбан надеется на помощь других стран Венгрии, чтобы не пустить Украину в ЕС
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Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия намерена не допустить поспешного приема Украины в Евросоюз и рассчитывает на помощь других стран в этом вопросе. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Kossuth.

Орбан отметил, что чиновники из Брюсселя оказывают давление на страны, пытаясь заставить их принять Украину в ЕС в ускоренном порядке.

«Однако опросы показывают, что в 11 из 27 государств ЕС, в том числе во Франции и в Германии, большинство граждан выступает против ускоренного приема Украины», — сказал Орбан.

Он выразил надежду, что еще несколько европейских стран выступят против принятия Украины в ЕС.

Накануне Орбан заявлял, что лидеры ЕС хотят нанести РФ превентивный удар. По его словам, нынешнее руководство Евросоюза пытается подменить свою основную задачу, состоящую в укреплении благополучия стран сообщества. Венгерский политик подчеркнул, что сейчас Брюссель сосредоточен на борьбе с Россией.

Ранее премьер Венгрии допустил, что конфликт на Украине может затянуться.

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