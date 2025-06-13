Посольство Израиля в России опровергло заявления о прекращении работы

Посольство Израиля в Москве опровергло информацию о якобы прекращении работы из-за недавних событий вокруг Ирана. Об этом ТАСС сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

«Это ложь», — сказала собеседница агентства.

Дипломат подчеркнула, что израильское посольство в Москве работает в штатном режиме и продолжит выполнение своих функций после выходных.

Незадолго до этого РИА Новости сообщило, что посольство Израиля в Москве якобы заявило о прекращении работы израильских дипломатических миссий по всему миру на фоне ударов израильской армии по ядерным объектам Ирана.

Также сообщалось, что все посольства Израиля приведены в состояние максимальной готовности. Силовые структуры принимающих стран попросили усилить меры по охране дипмиссий из-за опасений о возможных демонстрациях и протестах.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»). Цель операции заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Ранее Трамп назвал превосходной атаку Израиля по Ирану.