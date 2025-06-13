Сербская военная продукция может попадать на Украину через другие страны, но намеренно Белград ее не отправляет. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Российская разведка заявила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. Сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В СВР назвали подобные действия «выстрелом в спину». Президент Сербии Александар Вучич прилетал в Москву на парад Победы и выражал надежду на развитие сотрудничества с Россией.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что многовекторность политики Вучича напоминает беспорядочные половые связи.

Ранее в Совфеде высказались о взрыве на производящем снаряды для ВСУ заводе в Сербии.