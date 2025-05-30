Карасин: в данных о поставляющих снаряды ВСУ заводах в Сербии надо разобраться

В данных о производящих снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ) заводах в Сербии надо разобраться. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает «Лента.ру».

«С лету реагировать сложно. Но такие вещи, конечно, запоминаются и откладывают отпечаток на общую атмосферу отношений. Поэтому надо разобраться. Факты — вещь упрямая», — сказал он.

Российская разведка заявила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. Сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В СВР назвали подобные действия «выстрелом в спину». Президент Сербии Александар Вучич прилетал в Москву на парад Победы и выражал надежду на развитие сотрудничества с Россией.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что многовекторность политики Вучича напоминает беспорядочные половые связи.

Ранее Вучич заявил, что ему будет нелегко после поездки в Москву.