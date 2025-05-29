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Рогов сравнил многовекторность Вучича с беспорядочными половыми связями

Рогов: многовекторность Вучича очень напоминает беспорядочные половые связи
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Florion Goga/Reuters

Многовекторность политики президента Сербии Александара Вучича напоминает беспорядочные половые связи. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с News.ru, комментируя информацию Службы внешней разведки России о поставках сербских боеприпасов Киеву.

«Вучич пытается усидеть на нескольких стульях. Эта политическая многовекторность очень напоминает беспорядочные половые связи», — отметил он.

Рогов обратил внимание на то, что Белград зависит от внешних факторов и не может проводить собственную независимую политику.

22 мая сообщалось, что Вучич провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили двустороннее сотрудничество, «европейский путь» Сербии и Украины, а также сотрудничество в формате «Украина — Юго-Восточная Европа».

7 мая Вучич прилетел в Москву. Он принимал участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам президента Сербии, «его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет» из-за его участия в параде Победы.

Ранее Вучич заявил, что ему будет нелегко после поездки в Москву.

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