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В Тегеране назвали поверхностными повреждения ядерного объекта в Натанзе

ОАЭИ: ядерный объект в Фордо не поврежден, разрушения в Натанзе поверхностные
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Irna

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) назвала незначительными последствия ударов Израиля по объектам ядерной программы страны. Сообщение организации передает РИА Новости.

По данным иранской организации, объект в Натанзе получил лишь поверхностные повреждения, несмотря на то, что Израиль целенаправленно нанес несколько ударов по нему, чтобы пробиться через системы защиты. При этом ядерный объект в Фордо атакам пока не подвергся.

До этого в ОАЭИ заявили, что при ударе ЦАХАЛ по ядерному объекту в Натанзе утечек не возникло.

По данным Ynet, ядерный объект в Натанзе был уничтожен полностью. При этом заместитель министра обороны и правоохранительных органов в Исфахане Акбар Салехи заявил, что персонал объекта выжил.

Ранее в Иране заявили об отсутствии утечки радиации на атомном объекте в Натанзе.

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