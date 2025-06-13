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В Госдуме заявили о возможности третьей мировой войны после удара Израиля по Ирану

Депутат Слуцкий: конфликт Израиля и Ирана может привести к третьей мировой войне
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в мировую войну, поэтому международное сообщество должно способствовать дипломатическому разрешению кризиса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

«Мировое сообщество должно предпринять все усилия для прекращения насилия и возвращения сторон к процессу дипломатического урегулирования. Иначе полномасштабная война Ирана и Израиля может воспламенить весь Ближний Восток с перспективой перехода в третью мировую», — заявил депутат.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в Совфеде заявили о начале «большой войны» на Ближнем Востоке.

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