В Совфеде заявили о начале «большой войны» на Ближнем Востоке

После ударов Израиля по объектам Ирана на Ближнем Востоке началась «большая война». Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Большая война на Ближнем Востоке началась. Два вопроса, что там с международным правом и что скажут сторонники «перемирия и немедленного прекращения огня» в европейских натовских столицах», — написал Клишас.

Политик напомнил, что президент США Дональд Трамп недавно заявлял о своем недовольстве Россией и Украиной. Сенатор поинтересовался, «постигло ли Трампа разочарование этой ночью».

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее Трамп понадеялся, что Иран возобновит переговоры с США.