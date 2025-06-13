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В ЕС заявили о готовности поддержать усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

Каллас: ЕС готов поддержать усилия по деэскалации после атаки Израиля на Иран
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Sergei Grits/AP

Европейский союз (ЕС) готов поддержать дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем после того, как еврейское государство нанесло удары по Исламской Республике. Об этом на странице в социальной сети X написала верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что сейчас на Ближнем Востоке наблюдается опасная ситуация. В связи с этим представитель ЕС призвала стороны конфликта воздержаться от дальнейшей эскалации.

«Дипломатия остается наилучшим способом двигаться вперед, и я готова поддержать любые дипломатические усилия по деэскалации», — добавила Каллас.

Израиль в ночь на 13 июня объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. В рамках этой операции армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

На этом фоне в правительстве Ирана пообещали жесткий ответ на действия Израиля. Вооруженные силы Исламской республики, в свою очередь, сообщили о планах преподать «горький урок» еврейскому государству.

По данным портала Shafaq News, в воздушном пространстве Ирака пролетели более 150 иранских дронов, направлявшихся в сторону Израиля. Впоследствии портал Ynet написал, что израильские войска перехватили все дроны, выпущенные Исламской Республикой.

Ранее в АТОР рассказали, сколько российских туристов находится в Израиле и Иране.

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Израиль атаковал Иран
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