Названо число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле

АТОР: около 500 российских туристов могут находиться в Израиле и Иране

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в настоящий момент в Иране и Израиле с туристическими целями находятся не более 500 граждан России.

Из них около 400 человек могут находиться в Израиле.

Как отметили в ассоциации, массовых отмен туров нет. Причина в том, что после снятия ограничений в 2023 году большинство туроператоров так и не возобновили продажи туров в Израиль. Что касается Ирана, то летом туда и так едут немногие — из-за жары и низкого экскурсионного спроса. Ожидается, что число отмен поездок в эту страну не превысит 30 человек.

В пресс-службе подчеркнули, что кризис затронул и соседние направления. В частности, некоторые рейсы, направлявшиеся в ОАЭ, перенаправили в аэропорты СНГ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Туристы временно размещены в местах промежуточной посадки, а туроператоры решают вопросы с их проживанием.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в Израиле пообещали продолжить удары по Ирану.