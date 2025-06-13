Удар Израиля затронул 60 локаций на территории Ирана

Красный Полумесяц: Израиль ударил по 60 локациям в восьми провинциях Ирана

Израильская армия ударила по объектам в 60 локациях восьми иранских провинций, сообщил Красный Полумесяц Ирана. Информация об этом появилась на сайте организации.

«В настоящий момент 134 команды, включающие 669 спасателей, оказывают помощь в более чем 60 локациях, подвергшихся ударам в восьми провинциях Ирана», — говорится в сообщении.

Среди провинций, пострадавших от действий израильской армии, — Тегеран, Исфахан, Илам, Хузестан и другие.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее стало известно, что Жириновский предсказал конфликт Ирана с Израилем.