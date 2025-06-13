В Британии заявили, что удары Израиля по Ирану вызывают беспокойство

Сообщения об ударах Израиля по Ирану вызывают беспокойство. Эскалация никому в регионе не пойдет на пользу, такое заявление сделал премьер-министр Британии Кир Стармер, его цитирует газета The Daily Telegraph.

«Сообщения об ударах вызывают беспокойство, и мы призываем все стороны отступить и срочно снизить напряженность. Эскалация никому в регионе не пойдет на пользу. Сейчас настало время для сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии», — сказал он.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.

Ранее в ООН высказались об атаке Израиля по Ирану.