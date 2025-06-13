В генштабе ВС Ирана прокомментировали причастность США к ударам Израиля по республике

Генштаб ВС Ирана: Тегеран считает США соучастником Израиля в ударах по республике

Официальный представитель генштаба Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи. заявил, что Тегеран считает Соединенные Штаты соучастником Израиля в ударах по исламской республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что израильская сторона нанесла удары по местам проживания иранских чиновников и военных, среди них есть жертвы.

Ночью израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты по всей стране, в том числе в Тегеране.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

Позднее сообщалось, что Армия обороны Израиля объявила мобилизацию резервистов.

ЦАХАЛ также повышает готовность в дивизиях, дислоцированных в Иудеи и Самарии. Кроме того, устанавливается кордон вокруг палестинских городов и усиливается присутствие сил в регионе.

Ранее цены на нефть подскочили на фоне ударов по Ирану.