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Израиль объявил мобилизацию резервистов

Армия Израиля объявила мобилизацию резервистов для важных подразделений
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Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила мобилизацию резервистов. Об этом сообщил израильский портал Ynet.

«Армия обороны Израиля направляет тысячи резервистов в соответствии с приказом 8, в основном в критические формирования: ВВС, командование тыла, северное и центральное командования, военную разведку и командование противотанковой обороны», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ также повышает готовность в дивизиях, дислоцированных в Иудеи и Самарии. Кроме того, устанавливается кордон вокруг палестинских городов и усиливается присутствие сил в регионе.

Ночью израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты по всей стране, в том числе в Тегеране.

По данным The New York Times, Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана.

Ранее цены на нефть подскочили на фоне ударов по Ирану.

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