Нефть отреагировала резким ростом на фоне обстрела Ирана со стороны Израиля

Нефть выросла на 5,23% на фоне обстрела Ирана со стороны Израиля

Нефть выросла на 5,23% на фоне обстрела Ирана со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал »РЕН.ТВ» со ссылкой на данные торгов.

На данный момент нефтяные фьючерсы показывают прогноз на дальнейший рост стоимости нефти. В данный момент сырая нефть марки WTI стоит $71.60.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

В четверг США в частном порядке уведомили нескольких своих союзников о подготовке Израилем операции против Ирана, и дали понять, что не причастны к ней.

Масштабы и цели израильского удара по Ирану на данный момент не ясны. Как передает ТАСС, израильская армия распространила экстренное предупреждение для жителей, что с 03:00 мск по встрей стране отменены учеба, работа предприятий и собрания.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.