Премьер Израиля назвал цели ударов в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что цель израильской операции заключается в нанесении ударов по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военным возможностям Ирана.

Нетаньяху подчеркнул, что операция «будет продолжаться столько, сколько потребуется для завершения миссии».

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Эфи Дефрин, превентивная, точечная, комбинированная наступательная операция была начата, следуя указанию политического руководства страны.

Он добавил, что истребители ВВС Израиля завершили первый этап операции, который включал удары по десяткам военных целей, в том числе по ядерным, в разных районах Израиля.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по Ирану, взрывы слышны в Тегеране.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.