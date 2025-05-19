В России появится рабочая группу по вопросам воспитания детей и молодежи

Межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи образуют в России по распоряжению президента Владимира Путина. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что основные задачи группы — это координация деятельности федеральных органов власти в сфере воспитания детей и молодежи, обеспечение координации с различными организациями, определение мер, необходимых для создания единого пространства во всех образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

Рабочую группу возглавит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав группы также вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский.

26 марта Путин заявил, что вина за отсутствие у подрастающего поколения интереса к теме Великой Отечественной войны лежит на взрослых, поскольку они не уделяли этому достаточного внимания.

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