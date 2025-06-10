Путин объяснил россиянам значение понятия «быть гражданином»

Президент России Владимир Путин заявил, что быть гражданином — это значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно, чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином — это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться и для близких, и для малой родины, и для Отечества. Брать на себя ответственность за будущее», — сказал глава государства на заседании Совета безопасности РФ.

Путин подчеркнул, что для достижения этих целей молодежь должна быть сильной, образованной и творческой. Молодые люди должны быть конкурентоспособными, обладать глубокими знаниями и навыками.

В мае стало известно, что в России будет создана межведомственная рабочая группа по вопросам воспитания детей и молодежи по распоряжению Путина. Рабочую группу возглавит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав группы также вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский.

Ранее Путин объяснил, на ком лежит вина за отсутствие у детей интереса к теме ВОВ.