Путин заявил о необходимости широко информировать о программе «Время героев»

Путин: информирование о программе «Время героев» должно быть более широким

Информирование о программе «Время героев» должно быть более широким. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с участниками, слова главы государства передает РИА Новости.

«‎То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа «Время героев» — это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем»‎, — сказал президент Герою РФ, командиру роты Андрею Еремину.

12 июня, в День России, президент встретился с участниками программы «Время героев» в Кремле.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу, отметив, что что глава государства не будет принимать участие в мероприятиях праздничного характера в День России, поскольку запланированы более важные мероприятия.

В поздравлении с Днем России Путин подчеркнул, что этот праздник символизирует мощь государства. По его словам, история и культура России, природное богатство, разнообразие и самобытность регионов «знаменуют общую судьбу многонационального народа».

Ранее Путин рассказал о личном приказе бойцу СВО во время встречи с участниками «Времени героев».