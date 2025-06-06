«Вопрос нашего будущего»: в Кремле ответили на слова Трампа о «детской драке» с Украиной

Кремль не согласен с заявлением Дональда Трампа, сравнившего конфликт на Украине с «дракой двух детей в парке». Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы это экзистенциальный вопрос, от решения которого зависит будущее и безопасность страны. Трамп описал российско-украинский конфликт как «детскую драку» во время встречи с канцлером ФРГ. По его словам, иногда «лучше дать детям побороться некоторое время, а потом разнять».

Москва не согласна с оценкой президента США Дональда Трампа, который назвал конфликт на Украине «дракой детей». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что для российской стороны важно продолжение контактов с Вашингтоном.

Разочарование Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп высказал такую оценку российско-украинского конфликта во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Иногда вы видите, как двое маленьких детей дерутся как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разнимали. Иногда лучше дать им побороться некоторое время, а потом разнять», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что «передал эту аналогию» российскому лидеру Владимиру Путину в телефонном разговоре 4 июня.

«Я сказал: «Президент, возможно, вам придется продолжать сражаться и страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем их удастся разнять», — пояснил Трамп.

В конце апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о «разочаровании» Трампа во Владимире Путине и президенте Украины Владимире Зеленском из-за отсутствия прогресса по мирному урегулированию. А официальные лица в Вашингтоне уже несколько раз предупреждали, что США выйдут из мирного процесса по Украине, если переговоры не начнут давать ощутимых результатов. Газета Financial Times писала, что этого всерьез опасаются Киев и европейские столицы.

5 июня газета The New York Times со ссылкой на источники из ближнего круга президента США сообщила, что Трамп якобы раздражен как Путиным, так и Зеленским, однако к украинскому лидеру он настроен особенно негативно.

«Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский — «плохой парень», который ставит мир на грань ядерной войны», — утверждает NYT.

При этом, по словам источников издания, американский лидер склонен с почтением относиться к Владимиру Путину, хоть иногда и выражает разочарование своим российским коллегой. Как заявили NYT соратники Трампа, раньше глава государства считал, что его «очень, очень хорошие отношения» с Путиным приведут к быстрому окончанию военных действий. Однако Трамп на собственном опыте убедился, что рычаги влияния США на ситуацию на Украине ограничены, отмечает газета.

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Президент США также рассматривал возможность введения дополнительных санкций против России, но пока воздерживается от такого шага. Он отказался поддержать двухпартийный законопроект сената, который предусматривает жесткие экономические ограничения против России.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 4 июня и длился около 75 минут. Российский лидер назвал второй раунд стамбульских переговоров с Украиной «полезным», но обвинил Киев в попытках сорвать процесс ударами по российским аэродромам и предупредил, что Москва ответит на атаку FPV-дронов. Трамп, по собственным словам, попросил Путина воздержаться от эскалации. Лидеры затронули и другие темы: Путин подтвердил готовность участвовать в возможных переговорах о ядерной программе Ирана, а также согласился поддерживать дальнейшие контакты.