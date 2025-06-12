Келлог рассказал, как пытался доказать Трампу связь между Зеленским и Линкольном

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что пытался донести до Дональда Трампа усилия, которые прилагает Владимир Зеленский для достижения мира. Об этом он заявил на форуме в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

Он рассказал, как говорил главе Белого дома о том, что в Соединенных Штатах «не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который делал бы то, что сделал президент Зеленский».

«Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что сделал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они столкнулись прямо сейчас на поле боя», – заявил Келлог.

По его словам, в США иногда не видят этого, потому что «не ставят себя на место» украинцев «и не понимают, как выбраться из этой ситуации».

До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте, назвав это «российской версией» трактовки ситуации. Зеленский заявил, что ВСУ «почти три недели отражают новое наступление» ВС РФ, и русские «не так уж и успешны, мягко говоря».

Ранее Зеленский сравнил себя с Уинстоном Черчиллем.