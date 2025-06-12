Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии

Путин выразил Индии соболезнования в связи с крушением самолета в Ахмадобаде

Президент России Владимир Путин выразил руководству Индии соболезнования в связи с крушением самолета в аэропорту Ахмадобада. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

В документе, адресованном президенту Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, он выразил искреннее сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадобада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадобада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее очевидцы показали обломки упавшего в Индии пассажирского самолета.