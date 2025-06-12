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Президент Ирана уверен, что сотрудничество с РФ будет развиваться

Пезешкиан в письме Путину выразил уверенность в развитии партнерства Ирана и РФ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в поздравительной телеграмме российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России выразил уверенность в развитии сотрудничества между двумя странами.

Пезешкиан отметил, что сотрудничество между Ираном и Россией сегодня растет и вышло на стратегический уровень.

Политик выразил уверенность в том, что по мере сохранения такой тенденции, сотрудничество на двустороннем, а также на региональном и международном уровнях между Ираном и Россией день ото дня будет расширяться, и народы обеих стран получат от этого выгоду.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с Днем России.

5 июня посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали рассказал, что Россия в прошлом году заняла первое место по объему иностранных инвестиций в экономику Ирана: объем инвестиций России в газовые проекты в Иране составит $8 млрд, из них $5 млрд по тем обязательствам, которые ранее были достигнуты между Москвой и Тегераном. По остальным контрактам вскоре будут достигнуты договоренности, уточнил Джалали.

Ранее лидер КНДР назвал Путина самым близким товарищем.

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