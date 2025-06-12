Лидер КНДР назвал Путина своим товарищем

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России назвал политика «самым близким товарищем». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ранее Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России.

В телеграмме северокорейский лидер называет президента России «самым близким товарищем».

«Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу — вечного успеха, благосостояния и процветания», — говорится в документе.

Ким Чен Ын добавил, что Россия под руководством Путина уверенно открывает свое будущее, а северокорейский народ от всей души радуется успехам, достигаемым «в братском государстве».

12 июня россияне отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее космонавты поздравили россиян с Днем России.