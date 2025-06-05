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Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране

Посол Джалали: Россия стала крупнейшим иностранным инвестором Ирана в 2024 году
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Shutterstock

Россия в прошлом году заняла первое место по объему иностранных инвестиций в экономику Ирана. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

Также дипломат поделился, что объем инвестиций России в газовые проекты в Иране составит $8 млрд, из них $5 млрд по тем обязательствам, которые ранее были достигнуты между Москвой и Тегераном. По остальным контрактам вскоре будут достигнуты договоренности, уточнил Джалали.

Посол добавил, что отношения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран сейчас находятся на уровне стратегического партнерства, совершаются визиты высокопоставленных должностных лиц. В связи с этим в ближайшее время в Тегеране ожидают визит российского президента Владимира Путина, сообщил Джалали.

14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Путина есть приглашение посетить с рабочим визитом Иран, однако сроки визита еще не согласованы. По его словам, Россия высоко ценит партнерские отношения с этой страной.

Ранее была названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США.

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