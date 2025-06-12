В МИД сообщили, что Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиационного сообщения

Россия и Северная Корея ведут переговоры о расширении географии авиационного сообщения. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой в связи с возобновлением прямого железнодорожного сообщения Москва — Пхеньян и Хабаровск — Пхеньян.

«Это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях», — указала она.

Захарова напомнила о церемонии начала строительства автомобильного моста через пограничную реку Туманную, состоявшейся 30 апреля с участием глав правительств двух государств — Михаила Мишустина и Пак Тхэ Сона.

«Уверены, что ввод в действие этой новой транспортной артерии, как и возобновление прямых железнодорожных пассажирских перевозок, послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития российско-корейских отношений», — отметила дипломат.

Железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой, а также Пхеньяном и Хабаровском будет возобновлено в июне.

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