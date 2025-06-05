Ким Чен Ын заверил Шойгу в поддержке России по вопросу Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет «безусловно поддерживать» РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Лидер КНДР заверил Шойгу в том, что Пхеньян поддерживает внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, а также с ответственностью будет соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора.

На встрече Ким Чен Ын и секретарь Совбеза РФ обсудили вопросы дальнейшего укрепления партнерства государств и взаимного сотрудничества.

До этого Шойгу заявил, что для России чрезвычайно важно, что корейский народ встал на ее сторону — такое боевое товарищество дорогого стоит. Оно с честью продолжает «славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.