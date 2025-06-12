Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Днем России

Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении российскому президенту Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что он лично и вся страна всегда будут с РФ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он подчеркнул, что Путин является «самым близким товарищем», а народ России и его правительство братскими.

Ким Чен Ын добавил, что сегодня РФ преодолевает внешние и внутренние вызовы и угрозы, а также уверенно создает свое будущее.

В июне лидер КНДР на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет «безусловно поддерживать» Российскую Федерацию в ситуации на Украине и по другим вопросам.

До этого Шойгу заявил, что для России чрезвычайно важно, что корейский народ встал на ее сторону — такое боевое товарищество дорогого стоит, оно с честью продолжает «славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм». Шойгу подчеркнул, что Россия и Северная Корея вместе в одном окопе не только защищают свой суверенитет и достоинство, но и сражаются за строительство нового многополярного мира.

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.