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В июне возобновится железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном

РЖД: прямое железнодорожное сообщение Пхеньян — Москва возобновится с 17 июня
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Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

Железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой, а также Пхеньяном и Хабаровском будет возобновлено в июне. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале.

Как указали в пресс-службе компании, по согласованию с Министерством железных дорог КНДР с 17 июня будет возобновлено курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня — между Пхеньяном и Хабаровском.

Поезд между Пхеньяном и Москвой будет курсировать дважды в месяц. Из столицы КНДР он отправляется 3 и 17 числа каждого месяца, прибывая в Москву 11 и 25 числа. Из российской столицы поезд отправляется 12 и 26 числа, прибывая в Пхеньян 20 и 4 числа.

Как отметили в РЖД, маршрут Пхеньян — Москва — самый длинный в мире беспересадочный железнодорожный путь. Его протяженность превышает 10 тысяч километров, а время в пути составляет восемь дней. Поезд делает остановки в Хасане, Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме и других городах.

Россия и Северная Корея возобновили пассажирское железнодорожное сообщение с 16 декабря прошлого года. Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. С начала июня 2024 года по инициативе Пхеньяна было открыто нерегулярное пассажирское сообщение.

Ранее Ким Чен Ын заверил Шойгу в поддержке России по вопросу Украины.

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