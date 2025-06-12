Избрание Владимира Путина президентом России упрочило политическую целостность страны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге.

Матвиенко отметила, что в конце XX века значительная часть российской элиты находилась под влиянием западных ценностей. По ее мнению, благодаря избранию Путина страна смогла пойти верным путем, взяв у Запада только то, что «нам подходит», и не забыв своей истории.

«От нас требовали демонтировать камень за камнем весь крепкий фундамент нашего собственного опыта уникальной и древней цивилизации», — написала спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что из-за западного влияния «под вопросом оказалось само существование нашей страны как единого государства». По ее словам, Россия и ее народ были в шаге от «национальной катастрофы».

Однако Путин, по словам сенатора, смог сплотить граждан и упрочить территориальную и политическую целостность страны.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что жителям РФ повезло, что Владимир Путин является президентом страны.

Также Песков высказался о начале Путиным специальной военной операции (СВО) на Украине. Он назвал правильными все решения российского лидера, подчеркнув, что он сделал то, что должен был сделать.

Ранее опрос показал, что Путину доверяют более 80% россиян.