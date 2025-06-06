Опрос показал, что Путину доверяют более 80% россиян

Более 80% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину как главе государства. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Исследование проводилось в период с 30 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 51 российского субъекта.

«О доверии Владимиру Путину заявили 81% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (82% — без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — сообщили в ФОМ.

Также фонд представил результаты опроса, касавшегося оценки работы правительства РФ. Положительно деятельность кабинета министров оценили 56% участников исследования, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с предыдущим показателем. При этом отношение россиян к премьер-министру Михаилу Мишустину не поменялось — 82% респондентов уверены, что он хорошо выполняет свою работу.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю снизился на три процентных пункта и составил 43%. Аналогичный показатель для ЛДПР и КПРФ достиг 9% и 7% соответственно, для «Новых людей» — 4%, а для «Справедливой России — За правду» — 3%.

Ранее аналитики оценили изменения в публичном образе Путина за 25 лет.