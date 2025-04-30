Жителям России повезло, что Владимир Путин является президентом страны. Таким мнением поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона «Знание. Первые», пишет РИА Новости.

«Путин — это президент нашей страны. И нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны», — отметил представитель Кремля.

На этом же марафоне Песков высказался о начале Путиным специальной военной операции (СВО) на Украине. Он назвал правильными все решения российского лидера, подчеркнув, что он сделал то, что должен был сделать.

Песков отметил, что в последнее время нацисты начали пытаться оказывать влияние на действующую власть, и Россия не могла не отреагировать на это. По словам представителя Кремля, «долг россиян — победить».

29 апреля о борьбе с нацизмом высказался и сам президент РФ. Он призвал лидеров всех государств сделать все возможное, чтобы помешать возрождению нацизма и распространению разрушительных идеологий среди народа.

Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.