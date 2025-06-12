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Токаев поздравил Путина с Днем России

Токаев в поздравлении Путину с Днем России отметил высокие отношения двух стран
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, отметив высокий уровень отношений двух стран. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте казахстанского лидера.

«С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества», — говорится в документе.

Токаев также пожелал Путину успехов в государственной деятельности на благо и процветание России.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Путину по случаю Дня России заявил, что он лично и вся страна всегда будут с РФ. Он подчеркнул, что Путин является «самым близким товарищем», а народ России и его правительство — братскими.

12 июня отмечают один из самых главных государственных праздников – День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее россиянам рассказали о погоде в Центральной России в праздничные дни.

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