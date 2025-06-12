Экономист Сакс: США ненавидят РФ, так как она мешает им стать мировым лидером

В Соединенных Штатах присутствует ненависть к России, так как страна мешает США стать мировым лидером. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал экономист Джеффри Сакс.

По его словам, в период Холодной войны США недолюбливали Россию из-за коммунистической направленности, но эти чувства сохраняются и сегодня, когда коммунизм остался в прошлом.

Он добавил, что ненависть Вашингтона к Москве остается на прежнем уровне.

До этого посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия и США перешли от монолога к достаточно прагматичному, хотя и непростому разговору.

До этого Дарчиев сообщил в интервью ТАСС, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Встреча состоится «в самое ближайшее время», уточнил дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.