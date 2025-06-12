На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский экономист назвал причину ненависти США к России

Экономист Сакс: США ненавидят РФ, так как она мешает им стать мировым лидером
close
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В Соединенных Штатах присутствует ненависть к России, так как страна мешает США стать мировым лидером. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал экономист Джеффри Сакс.

По его словам, в период Холодной войны США недолюбливали Россию из-за коммунистической направленности, но эти чувства сохраняются и сегодня, когда коммунизм остался в прошлом.

Он добавил, что ненависть Вашингтона к Москве остается на прежнем уровне.

До этого посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия и США перешли от монолога к достаточно прагматичному, хотя и непростому разговору.

До этого Дарчиев сообщил в интервью ТАСС, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Встреча состоится «в самое ближайшее время», уточнил дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами