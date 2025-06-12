Посол РФ прокомментировал взаимодействие России и США

Дарчиев: Россия и США перешли от монологов к прагматичному разговору

Россия и США перешли от монолога к достаточно прагматичному, хотя и непростому разговору, об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что во время администрации экс-президента США Джо Байдена диалог между Москвой и Вашингтоном отсутствовал или взаимодействие происходило в режиме монолога.

До этого Дарчиев сообщил в интервью ТАСС, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Встреча состоится «в самое ближайшее время», уточнил дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новом раунде российско-американских переговоров по дипломатическим «раздражителям».

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.