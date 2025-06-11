Песков заявил о «завалах» в отношениях между РФ и США

Песков: вряд ли можно надеяться на быстрые результаты в рамках встреч РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о новом раунде российско-американских переговоров по дипломатическим «раздражителям».

«Этот диалог продолжается, это осуществляется дипведомствами в рамках тех пониманий, которые были достигнуты между [президентом РФ Владимиром] Путиным и [президентом США Дональдом] Трампом. Завалов очень много в двухсторонних отношениях. Вряд ли можно надеяться на быстрые результаты, но поэтапная работа началась и будет продолжена», — сказал представитель Кремля.

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил в интервью ТАСС, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Встреча состоится «в самое ближайшее время», уточнил дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.